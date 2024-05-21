Скарлет Йоханссон раскритиковала OpenAI из‑за голоса чатбота, который сильно похож на ее

«Он сказал мне, что, по его мнению, озвучив систему, я помогу преодолеть разрыв между технологическими компаниями и креативщиками, помочь потребителям почувствовать себя комфортно в условиях сейсмического сдвига, касающегося людей и искусственного интеллекта. Он сказал, что чувствует, что мой голос будет успокаивать людей. После долгих раздумий и по личным причинам я отказалась от предложения», — заявляет актриса.