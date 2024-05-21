Скарлет Йоханссон раскритиковала OpenAI из‑за голоса чатбота, который сильно похож на ее

Актриса Скарлетт Йоханссон была «возмущена» тем, насколько голос чатбота ChatGPT 4.0 похож на ее, и потребовала от OpenAI раскрыть процесс его синтеза. Заявление артистки публикует The Wrap.
Йоханссон поведала, что в сентябре прошлого года глава компании Сэм Альтман предлагал ей озвучить голосового помощника и получил отказ
«Он сказал мне, что, по его мнению, озвучив систему, я помогу преодолеть разрыв между технологическими компаниями и креативщиками, помочь потребителям почувствовать себя комфортно в условиях сейсмического сдвига, касающегося людей и искусственного интеллекта. Он сказал, что чувствует, что мой голос будет успокаивать людей. После долгих раздумий и по личным причинам я отказалась от предложения», — заявляет актриса.
«Девять месяцев спустя мои друзья, семья и обычные люди отметили, насколько сильно голос новейшей системы под названием Sky похож на мой. Когда я услышала выпущенное демо, я был шокирована, возмущена и не поверила, что мистер Олтман стал использовать голос, настолько похожий на мой, что мои близкие друзья и новостные агентства не смогли отличить его», — добавляет Йоханссон.
Она обращает внимание, что в одном из постов в своем твиттере Альтман написал слово Her — отсылаясь к фильму «Она», где актриса озвучила голосового помощника Саманту, в который влюбился главный герой.
«За два дня до выхода демо-версии ChatGPT 4.0 мистер Альтман связался с моим агентом и попросил передумать. Мы не успели связаться, но система уже была выпущена», — отмечает Йоханссон.
«В результате их действий я была вынуждена нанять адвоката, который написал два письма мистеру Альтману и компании OpenAl, изложил в них суть их действий и попросил подробно описать процесс создания голоса Sky», — рассказывает она. В результате, компания «неохотно» согласилась закрыть доступ к голосу.
«В то время, когда мы все боремся с дипфейками, и защищаем нашу работу, нашу индивидуальность, я считаю, что эти вопросы заслуживают полной ясности. Я с нетерпением жду решения в виде прозрачности и принятия соответствующего законодательства, которое поможет обеспечить защиту прав личности», — заканчивается текст.
Ранее OpenAI убрали голос Sky из приложения. В компании подчеркнули, что он принадлежал другой актрисе, а его использование было согласовано. Тем не менее, после возмущения в соцсетях компания отказалась от его использования.