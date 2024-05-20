OpenAI уберет из ChatGPT голос Sky, который схож с виртуальной помощницей Самантой из фильма «Она»

Сегодня в 14:53
Фото: кадр из фильма «Она». Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

OpenAI намерена приостановить использование голоса Sky в ChatGPT после внимания со стороны пользователей. Компания опубликовала статью с разъяснением, как именно подбиралась озвучка для голосового помощника.

«Мы слышали вопросы о том, как мы выбирали голоса в ChatGPT, в особенности Sky», — написали представители OpenAI. Ранее в сети заметили сходство Sky с голосом Скарлетт Йоханссон, которым она озвучила виртуальную помощницу Саманту в фильме «Она».

OpenAI утверждает, что голос принадлежит другой актрисе и его использование было согласовано. В мае 2023 года проводились кастинги, на которых выделились 14 актеров, рассказали в компании. В конечном итоге на выбор пользователю предоставляется пять вариантов озвучки — Breeze, Cove, Ember, Juniper и Sky. Последняя, отметили там, появилась в ChatGPT в прошлом году.

13 мая OpenAI представила модель GPT-4o, к которой сможет получить доступ любой пользователь ChatGPT. Она получилась более быстрой и имеет больше возможностей для работы с аудио, текстом и изображениями.

С новой моделью пользователи могут взаимодействовать «больше как с помощником»: у нее появился человеческий голос, который умеет передавать смех, запинки и смущение. На одном из примеров ведущие презентации просили GPT-4o рассказывать сказку все драматичнее, сымитировать голос робота и спеть.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами