OpenAI уберет из ChatGPT голос Sky, который схож с виртуальной помощницей Самантой из фильма «Она»

OpenAI утверждает, что голос принадлежит другой актрисе и его использование было согласовано. В мае 2023 года проводились кастинги, на которых выделились 14 актеров, рассказали в компании. В конечном итоге на выбор пользователю предоставляется пять вариантов озвучки — Breeze, Cove, Ember, Juniper и Sky. Последняя, отметили там, появилась в ChatGPT в прошлом году.