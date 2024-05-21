Стоимость шенгенской визы для россиян поднимется до 90 евро

С 11 июня 2024 года краткосрочная шенгенская виза подорожает на 12%. Для граждан РФ от 12 лет стоимость подачи заявления составит 90 евро, для детей от 6 до 12 лет — 45 евро. Об этом сообщило Министерство иностранных и европейских дел Словении.
Детям до шести лет визу, как и раньше, можно будет оформить бесплатно. Увеличение визовых сборов будет действовать во всем мире.
Цена шенгенской визы для россиян значительно выросла после начала боевых действий на территории Украины — в сентябре 2022 года тогда страны-участницы Евросоюза ввели новую инструкцию, ужесточающую процесс выдачи краткосрочных шенгенских виз гражданам России. До этого стоимость оформления визы составляла 35 евро.
По данным Ассоциации туроператоров России, в 2023 году граждане обращались за шенгенской визой более 520 тыс. раз. В 2022-м этот показатель был выше на 24% (687 тыс.).
Отказ в 2023 году получили 54 тыс. человек — чуть больше 10%. Годом ранее доля отказов была почти идентичной, зато в 2019-м лишь у 1,5% россиян не получалось оформить документы.