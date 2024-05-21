Стоимость шенгенской визы для россиян поднимется до 90 евро

С 11 июня 2024 года краткосрочная шенгенская виза подорожает на 12%. Для граждан РФ от 12 лет стоимость подачи заявления составит 90 евро, для детей от 6 до 12 лет — 45 евро. Об этом сообщило Министерство иностранных и европейских дел Словении.