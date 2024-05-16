В 2023 году россиянам одобрили в 2 раза меньше многократных шенгенских виз, чем в 2022-м

В 2023 году граждане России получили 220,9 тыс. многократных шенгенских виз — почти вдвое меньше, чем годом ранее (439 тыс.). Об этом рассказала Ассоциация туроператоров России со ссылкой на отчет Еврокомиссии.
Всего в прошлом году россияне обращались за шенгенской визой более 520 тыс. раз. В 2022-м этот показатель был выше на 24% (687 тыс.).
Отказ в 2023 году получили 54 тыс. человек — чуть больше 10%. Годом ранее доля отказов была почти идентичной, зато в 2019-м лишь у 1,5% россиян не получалось оформить документы.
По данным ассоциации, общее мировое количество заявок на шенгенские визы в 2023 году превысило 10 млн. Из них заявки одобрили 8,49 млн человек, 16% заявителей отказали.
Рекордсменами по количеству заявлений на визы стали граждане Китая, подавшие 1,1 млн запросов. К ним приблизились обладатели турецкого паспорта (1 млн).
Также в первую пятерку вошли граждане Индии (966 тыс.), Марокко (591 тыс.) и России (520 тыс.). Чаще всего с отказами сталкивались граждане африканских стран, Пакистана, Сирии и Шри-Ланки (от 35 до 50%).