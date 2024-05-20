Ростовский митрополит рассказал, как советовал прихожанке убить мужа. Епархия объяснила его слова

Ростовский митрополит Меркурий рассказал в интервью местному телеканалу, как посоветовал прихожанке убить мужа. Об этом сообщает «Подъем».
Меркурий вспомнил женщину, которая жаловалась на мужа: за сорок лет брака мужчина ей надоел и начал раздражать. «Я ей сказал: „Убейте его“. Она говорит: „Как?“ Тихо спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду. Ну никто ж не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он и загнется», — рассказал митрополит.
Прихожанка отказалась от убийства, а Меркурий в ответ ей посоветовал терпеть дальше и «посмотреть на себя». Как пишет издание, в соцсетях его рассказ восприняли неоднозначно.
В разговоре с «Подъемом» Донская епархия объяснила советы митрополита Меркурия стремлением «немного отрезвить человека» через намеренное доведение ситуации до абсурда. «Предложение митрополита прихожанке отравить мужа было не декларацией действия, а обычной шоковой терапией. Это понятно любому при рассмотрении фразы в контексте. Если посмотреть всю программу, совершенно очевидно, что владыка осуществляет обычный прием композиционного абсурда, смысловое доведение картины до состояния нонсенса, чтоб человек очнулся», — пояснили там.
В соцсетях, посчитали в епархии, высказывание митрополита «вырвали из контекста ради скандального заголовка». «Это не что иное, как сознательная дебилизация читателей», — заключили там.