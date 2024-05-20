Ростовский митрополит рассказал, как советовал прихожанке убить мужа. Епархия объяснила его слова

Меркурий вспомнил женщину, которая жаловалась на мужа: за сорок лет брака мужчина ей надоел и начал раздражать. «Я ей сказал: „Убейте его“. Она говорит: „Как?“ Тихо спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду. Ну никто ж не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он и загнется», — рассказал митрополит.