В США священник объяснил обман с криптовалютой на 1,3 млн долларов «божьей волей»

Пастор рассказал, что, когда они занялись продажей токенов, к ним стало поступать все больше денег: «По мере того как деньги поступали, мы начали их „сеять“. Сначала это были сотни и тысячи долларов, затем десятки тысяч долларов. <…> Стало приходить больше денег, мы брали десятину, мы „сеяли“. Мы все время были под впечатлением, что Бог собирается это обеспечивать, что этот источник никогда не закончится, что Бог создает нечто новое и беспокоиться не о чем».