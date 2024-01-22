В США священник объяснил обман с криптовалютой на 1,3 млн долларов «божьей волей»

Комиссия по ценным бумагам штата Колорадо обвинила местного священника Эли Регаладо и его жену Кейтлин в мошенничестве с криптовалютой. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на судебные документы.
По версии регулятора, с июня 2022 года по апрель 2023-го супруги продали «бесполезной» криптовалюты INDXcoin на 3,2 млн долларов. 1,3 млн из привлеченных средств они потратили на личные нужды, включая покупку роскошных вещей, ремонт дома и дорогостоящий отдых.
Большая часть денег была собрана у участников онлайн-церкви Victorious Grace Church, пастором в которой служит Регаладо. Объясняя инвесторам, зачем вкладываться в криптовалюту, он заявлял, что «Бог рассказал ему, что люди обогатятся, когда купят INDXcoin».
Купить «богоугодные» токены можно было лишь на созданной Регаладо бирже Kingdom Wealth Exchange. Однако 1 ноября 2022 года священник остановил работу платформы, заявив, что у него нет средств на поддержку серверов.
Комментируя обвинения регулятора, в январе 2024 года пастор выпустил девятиминутное видео на официальном сайте INDXcoin. «Обвинения заключаются в том, что мы с Кейтлин прикарманили 1,3 млн долларов, и я просто хочу заявить, что эти обвинения — правда», — сказал Регаладо ролике.
Он пояснил, как пришел в криптовалюту: «В 2021 году Господь сказал нам уходить из нашей маркетинговой компании. Он сказал, что я займусь чем‑то новым, и привел нас в эту криптовалюту. В то время это была другая криптовалюта, отличная от INDXcoin, и она оказалась аферой».
Пастор рассказал, что, когда они занялись продажей токенов, к ним стало поступать все больше денег: «По мере того как деньги поступали, мы начали их „сеять“. Сначала это были сотни и тысячи долларов, затем десятки тысяч долларов. <…> Стало приходить больше денег, мы брали десятину, мы „сеяли“. Мы все время были под впечатлением, что Бог собирается это обеспечивать, что этот источник никогда не закончится, что Бог создает нечто новое и беспокоиться не о чем».
Регаладо пояснил, что 0,5 млн долларов из более чем 3 млн, полученных от инвесторов, пошли на уплату налогов. «Несколько сотен тысяч долларов мы потратили на реконструкцию дома, которую нам велел сделать Господь», — заявил священник.
Обвинение носит гражданский, а не уголовный характер, уточняет местное издание BusinessDen. Пару также обвиняют в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Суд распорядился заморозить на две недели банковские счета Регаладо и запретил им продавать токены на территории Колорадо.