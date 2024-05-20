Москвича оштрафовали за волосы, окрашенные в синий и желтый цвета

Судя по снимку Стаса Нетесова, предоставленного «Медиазоне»*, его волосы были окрашены в три цвета — синий, желтый и зеленый. По его словам, 28 апреля он пришел в отдел полиции по Тверскому району, чтобы написать заявление после нападения: неизвестные в центре города украли у него телефон и выбили зуб. Однако полицейские обратили внимание на волосы молодого человека и составили протокол на него.