Москвича оштрафовали за волосы, окрашенные в синий и желтый цвета

Тверской суд Москвы оштрафовал мужчину из‑за волос, окрашенных в синий, желтый и зеленый цвета. Фигуранта обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ, передает РИА «Новости».
«Нетесов С.А., находясь в общественном месте, демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета, совпадающего с государственным флагом», — говорится в судебном постановлении. Своим внешним видом мужчина привлекал к себе внимание, решил суд.
Судя по снимку Стаса Нетесова, предоставленного «Медиазоне»*, его волосы были окрашены в три цвета — синий, желтый и зеленый. По его словам, 28 апреля он пришел в отдел полиции по Тверскому району, чтобы написать заявление после нападения: неизвестные в центре города украли у него телефон и выбили зуб. Однако полицейские обратили внимание на волосы молодого человека и составили протокол на него.
Обвиняемый на заседание суда не пришел, но в письменном объяснении заявил, что «не поддерживает ни украинский режим, ни СВО ВС РФ, своей прической ничего не хотел выразить». По его словам, он постоянно красит свои волосы в яркие цвета с 2017 года.
Сумма штрафа в постановлении не уточняется. Согласно законодательству, за дискредитацию армии РФ грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.
* «Медиазона» внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов.