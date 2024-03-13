Москвичку оштрафовали за сине-желтый цветок на рюкзаке. Его вышил ее ребенок

Симоновский суд Москвы оштрафовал женщину за вышитый на лямке рюкзака сине-желтый цветок незабудки. Его признали дискредитацией Вооруженных сил России, сообщило РИА «Новости».
Женщина, как заявили в суде, демонстрировала в московском метрополитене средство наглядной агитации — цветок в цветовой гамме флага Украины. Таким образом она «выражала свое негативное отношение» к военной операции на Украине.
Сама подсудимая заявила, что цветок на рюкзаке вышил ее ребенок. Она не признала вину в дискредитации Российской армии. Какой штраф придется заплатить женщине, в суде не уточнили. Минимальный штраф по статье составляет 30 тыс. рублей.
РИА «Новости» отметило, что в Большой российской энциклопедии цветки незабудок описывают как «обычно голубые или синие с желтым глазком, реже белые, розоватые или красные».