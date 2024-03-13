Москвичку оштрафовали за сине-желтый цветок на рюкзаке. Его вышил ее ребенок

Вчера в 21:51
Фото: Sabine Ojeil/Unsplash

Симоновский суд Москвы оштрафовал женщину за вышитый на лямке рюкзака сине-желтый цветок незабудки. Его признали дискредитацией Вооруженных сил России, сообщило РИА «Новости».

Женщина, как заявили в суде, демонстрировала в московском метрополитене средство наглядной агитации — цветок в цветовой гамме флага Украины. Таким образом она «выражала свое негативное отношение» к военной операции на Украине.

Сама подсудимая заявила, что цветок на рюкзаке вышил ее ребенок. Она не признала вину в дискредитации Российской армии. Какой штраф придется заплатить женщине, в суде не уточнили. Минимальный штраф по статье составляет 30 тыс. рублей.

РИА «Новости» отметило, что в Большой российской энциклопедии цветки незабудок описывают как «обычно голубые или синие с желтым глазком, реже белые, розоватые или красные».

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