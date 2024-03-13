Москвичку оштрафовали за сине-желтый цветок на рюкзаке. Его вышил ее ребенок

Сама подсудимая заявила, что цветок на рюкзаке вышил ее ребенок. Она не признала вину в дискредитации Российской армии. Какой штраф придется заплатить женщине, в суде не уточнили. Минимальный штраф по статье составляет 30 тыс. рублей.