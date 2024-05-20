Первые дни работы проекта шли неплохо: ньюйоркцы и дублинцы устраивали танцевальные батлы, играли в «Камень, ножницы, бумага», обменивались приветствиями и доброжелательными плакатами. Однако затем случилось несколько эксцессов, из‑за которых портал решили временно закрыть, — две девушки в Нью-Йорке продемонстрировали в камеру свою голую грудь, один ирландец показал американцам экран смартфона с кадрами теракта 11 сентября, другой — свой оголенный зад. Еще в первый день в Дублине задержали женщину за то, что она начала тереться промежностью об инсталляцию.