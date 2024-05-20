Видеопортал между Дублином и Нью-Йорком, временно закрытый из‑за «неподобающего поведения» некоторых прохожих, вновь заработал. Об этом заявили в городском совете Дублина.
В ближайшие недели трансляция будет проводиться с 11.00 до 21.00 по времени Дублина и с 06.00 до 16.00 по нью-йоркскому. В работу устройства внесли технические изменения: теперь если кто‑то подойдет близко к порталу или закроет его камеру, трансляция станет размытой по обе стороны Атлантики.
В Нью-Йорке перед видеопорталом установили ограждение, а также дополнительные указатели и наклейки, которые «направляют посетителей к оптимальным местам для взаимодействия с порталом». С нью-йоркской стороны продолжит работать охрана, как это было с момента запуска трансляции.
На объекте в Дублине разместили «элементы физического дизайна, которые помогут управлять толпой».
В дублинском городском совете отметили, что менее чем за неделю работы портал привлек десятки тысяч посетителей, большинство из которых «испытали чувство радости и единения».
Видеопортал, позволивший жителям Нью-Йорка и Дублина общаться друг с другом в прямом эфире, открыла 8 мая организация Portals.org литовского художника Бенедикта Гилиса. Инициатором проекта выступил мэр Дублина.
Первые дни работы проекта шли неплохо: ньюйоркцы и дублинцы устраивали танцевальные батлы, играли в «Камень, ножницы, бумага», обменивались приветствиями и доброжелательными плакатами. Однако затем случилось несколько эксцессов, из‑за которых портал решили временно закрыть, — две девушки в Нью-Йорке продемонстрировали в камеру свою голую грудь, один ирландец показал американцам экран смартфона с кадрами теракта 11 сентября, другой — свой оголенный зад. Еще в первый день в Дублине задержали женщину за то, что она начала тереться промежностью об инсталляцию.