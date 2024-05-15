Между Нью-Йорком и Дублином закрыли «видеопортал» из‑за «неподобающего поведения» прохожих

Власти Дублина отключили «видеопортал» в Нью-Йорк из‑за неподобающего поведения жителей обоих городов. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление городского совета ирландской столицы.
«Портал» представляет собой трехметровую инсталляцию в виде линзы с видеокамерой. Одна фигура круглосуточно передает поток с Бродвея на площадь у торгового центра в центре Дублина, другая — в обратном направлении. Жители двух городов могли общаться друг с другом жестами и привлекать внимание друг друга.
Организация Portals.org литовского художника Бенедикта Гилиса установила их и открыла 8 мая по инициативе мэра Дублина, чтобы наладить международные связи между жителями двух городов.
«Проект Portals воплощает идею инклюзивности, объединяет технологии, инженерию и искусство, сближает людей по всему миру и позволяет им выйти за пределы привычного круга общения и культурного опыта», — заявлял тогда градоначальник и подчеркивал, что между городами исторически сложились глубокие культурные связи.
Первые дни работы проекта шли неплохо. Например, в какой‑то момент между нью-йоркцами и дублинцами прошел танцевальный батл.
Не всем хватало ловкости для танцев, но главное — желание.
Горожане также могли сразиться в «Камень, ножницы, бумага» с противниками на другой стороне Атлантики и продемонстрировать по-настоящему глобальное доминирование.
Кто‑то просто ограничивался приветствиями и доброжелательными плакатами…
… или выражениями политических требований.
Создатели проекта немного не учли погодные обстоятельства. На неделе в Нью-Йорке пошел проливной дождь, так что заинтересованная толпа американцев куда‑то рассосалась к неудовольствию общительных ирландцев. Последние были вынуждены разглядывать голубей.
Культурное общение не обошлось без эксцессов. Разработчики «портала» вряд ли рассчитывали на картинки с экранов смартфонов, чем воспользовался ирландец и напомнил нью-йоркцам об одной из главных трагедий в истории американского мегаполиса.
У инсталляции в Дублине не стояли полицейские, так что прохожим никто не мог помешать показывать в камеру все, что им вздумается.
Девушки с Манхэттена не остались в стороне. Две из них продемонстрировали в камеру свою грудь. Жительницам Нью-Йорка не запрещено находиться топлесс в тех публичных местах, где это разрешено мужчинам, так что дежурившие у «портала» охранники не стали мешать.
Еще в первый день в Дублине ирландку задержали за то, что она начала тереться промежностью об инсталляцию.
А вот парень из Ирландии решил показать американцам, что он о них думает. Реакция другой стороны неизвестна.
Заметив ролики с непристойностями в соцсетях, дублинский городской совет решил положить конец выходкам и отключил «портал». Поначалу они совещались с разработчиками и думали над возможными вариантами, но так и не пришли к удовлетворительному решению.
«Мы надеялись быстро разобраться с ситуацией, но, к сожалению, размытие картинки оказалось недостаточным выходом», — заявили представители властей.
«Мы рады, что так много людей воспользовались „порталом“ с момента его запуска на прошлой неделе. Он стал глобальным феноменом, и важно отметить, что подавляющее большинство людей, взаимодействующих с дублинским „порталом“, вели себя подобающим образом», — подчеркнули они.