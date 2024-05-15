Между Нью-Йорком и Дублином закрыли «видеопортал» из‑за «неподобающего поведения» прохожих

Девушки с Манхэттена не остались в стороне. Две из них продемонстрировали в камеру свою грудь. Жительницам Нью-Йорка не запрещено находиться топлесс в тех публичных местах, где это разрешено мужчинам, так что дежурившие у «портала» охранники не стали мешать.