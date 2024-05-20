Канье Уэст и его скандальный представитель прекратили сотрудничество из‑за порностудии

«Такие материалы и люди, неизменно участвующие в их производстве, представляют из себя непосредственную опасность для моей жизни, как для выздоравливающего наркомана, и неприемлемый риск для моего духовного и физического здоровья, как для бывшего гомосексуала», — добавил Яннопулос.