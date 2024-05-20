Канье Уэст и его скандальный представитель прекратили сотрудничество из‑за порностудии

Канье Уэст прекратил работу со своим давним представителем Майло Яннопулосом из‑за разногласий вокруг порностудии Yeezy Porn. Об этом сообщает таблоид TMZ.
Бывший официальный представитель рэпера Яннопулос заявил, что «не может быть сопричастен производству или распространению порнографических фильмов и литературы по моральным и религиозным причинам». Он согласился вернуться к Уэсту, если тот откажется от создания порно.
«Такие материалы и люди, неизменно участвующие в их производстве, представляют из себя непосредственную опасность для моей жизни, как для выздоравливающего наркомана, и неприемлемый риск для моего духовного и физического здоровья, как для бывшего гомосексуала», — добавил Яннопулос.
По данным TMZ, его отставка стала частью «массового ухода сотрудников» от Уэста.
Яннопулос придерживается правых взглядов. Впервые он попал в команду Уэста во время президентской кампании рэпера — с тех пор и остался. Ранее он открыл в США центр конверсионной терапии, чтобы «возвращать» гомосексуалов к гетеросексуальности.