TMZ: Канье Уэст планирует запустить собственную студию порно

Канье Уэст планирует запустить собственную порностудию. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителя Yeezy.
По словам собеседника таблоида, рэпер уже долгое время вынашивает эту идею, и теперь он твердо намерен это сделать, так как сейчас обсуждает эту идею с партнерами. Предположительно, студия будет называться Yeezy Porn.
Чтобы запустить дело, Уэст обратился к бывшему мужу порнозвезды Сторми Дэниелс Майку Мозу, пишет TMZ. Он уже больше десяти лет работает продюсером, но до этого занимался кастингом и арт-дирекцией в индустрии порно. Среди его работ — «Aroused», «Abigail», «Young Fantasies 7» и «Vixen».
В 2019 году в интервью с Зейном Лоу из Apple Уэст рассказал, что был зависим от порно: «Playboy был моим входом в настоящую порнографическую зависимость. Это повлияло на каждый выбор, который я делал в своей жизни с пяти лет и по сей день».