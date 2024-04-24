TMZ: Канье Уэст планирует запустить собственную студию порно

Сегодня в 11:40
Фото: Apple Music/YouTube

Канье Уэст планирует запустить собственную порностудию. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на представителя Yeezy.

По словам собеседника таблоида, рэпер уже долгое время вынашивает эту идею, и теперь он твердо намерен это сделать, так как сейчас обсуждает эту идею с партнерами. Предположительно, студия будет называться Yeezy Porn.

Чтобы запустить дело, Уэст обратился к бывшему мужу порнозвезды Сторми Дэниелс Майку Мозу, пишет TMZ. Он уже больше десяти лет работает продюсером, но до этого занимался кастингом и арт-дирекцией в индустрии порно. Среди его работ — «Aroused», «Abigail», «Young Fantasies 7» и «Vixen».

В 2019 году в интервью с Зейном Лоу из Apple Уэст рассказал, что был зависим от порно: «Playboy был моим входом в настоящую порнографическую зависимость. Это повлияло на каждый выбор, который я делал в своей жизни с пяти лет и по сей день».

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