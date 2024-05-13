OpenAI выпустила модель GPT-4o, доступную всем

OpenAI анонсировала генеративную модель GPT-4o, к которой сможет получить доступ любой пользователь ChatGPT. Разработчик провел презентацию, на которой рассказал обо всем обновлениях.
GPT-4o (o — omni) улучшает возможности работы с аудио, текстом и изображениями, пообещала техдиректор OpenAI Мира Мурати. С новой моделью пользователи могут взаимодействовать «больше как с помощником» — у нее появился человеческий голос, который умеет передавать смех, запинки и смущение. На одном из примеров ведущие презентации просили GPT-4o рассказывать сказку все драматичнее, сымитировать голос робота и спеть.
Сам бот «улавливает» эмоции говорящего и может ответить с разной интонацией, если его попросить.
Данная модель поддерживается более чем на 50 языках, в том числе на русском, казахском, грузинском, китайском, арабском, турецком. Она также умеет моментально переводить сказанное: во время презентации двое собеседников общались на английском и итальянском, а GPT-4o помогал им понимать друг друга.
GPT-4o также умеет обрабатывать текст, аудио и видео с фронтальной камеры. Новинку OpenAI в соцсетях сравнивают с операционной системой на базе ИИ из фильма «Она».
OpenAI выпускает десктопное приложение ChatGPT для macOS. Версия для Windows появится позже в 2024 году.