OpenAI выпустила модель GPT-4o, доступную всем

GPT-4o (o — omni) улучшает возможности работы с аудио, текстом и изображениями, пообещала техдиректор OpenAI Мира Мурати. С новой моделью пользователи могут взаимодействовать «больше как с помощником» — у нее появился человеческий голос, который умеет передавать смех, запинки и смущение. На одном из примеров ведущие презентации просили GPT-4o рассказывать сказку все драматичнее, сымитировать голос робота и спеть.