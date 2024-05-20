«Хороший кандидат для создания сериала»: глава NBCUniversal высказалась о будущем франшизы «Форсаж»

Глава NBCUniversal Studio Донна Лэнгли рассказала о возможном будущем франшизы «Форсаж». Ее слова передает Variety.
По ее словам, Доминику Торетто (главному персонажу вселенной) и его команде, возможно, придется поднапрячься после выхода одиннадцатого фильма серии в 2026 году.
«Куда мы пойдем дальше — это вопрос. Возможно, мы перенесемся в другое время и вернемся на улицы Лос-Анджелеса и сделаем эту историю более интимной», — отметила она.
Лэнгли намекнула, что у франшизы может быть телевизионный или стриминговый спин-офф в виде сериала. «„Форсаж“ — это хороший кандидат», — добавила глава NBCUniversal.
Последняя часть франшизы выйдет на экраны в 2026 году. «Ровно в тот день, когда исполнится 25 лет с момента выхода первого фильма», — уточнял режиссер ленты Луи Летерье.