«Хороший кандидат для создания сериала»: глава NBCUniversal высказалась о будущем франшизы «Форсаж»

Сегодня в 15:14
Фото: Universal Pictures

Глава NBCUniversal Studio Донна Лэнгли рассказала о возможном будущем франшизы «Форсаж». Ее слова передает Variety.

По ее словам, Доминику Торетто (главному персонажу вселенной) и его команде, возможно, придется поднапрячься после выхода одиннадцатого фильма серии в 2026 году.

«Куда мы пойдем дальше — это вопрос. Возможно, мы перенесемся в другое время и вернемся на улицы Лос-Анджелеса и сделаем эту историю более интимной», — отметила она.

Лэнгли намекнула, что у франшизы может быть телевизионный или стриминговый спин-офф в виде сериала. «„Форсаж“ — это хороший кандидат», — добавила глава NBCUniversal.

Последняя часть франшизы выйдет на экраны в 2026 году. «Ровно в тот день, когда исполнится 25 лет с момента выхода первого фильма», — уточнял режиссер ленты Луи Летерье.

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