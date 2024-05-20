Палатка с тако в Мехико получила звезду Michelin

Маленькая палатка с тако в Мехико была удостоена звезды Michelin в рамках первого мексиканского гида компании, сообщает Business Insider.
Такерия El Califa de León была основана более 50 лет назад в районе Сан-Рафаэль в мексиканской столице. В крошечном помещении могут поместиться лишь несколько человек, поэтому заказы обычно принимают через окошко.
Главной жемчужиной местного меню, в которое входят всего четыре позиции, составители рейтинга посчитали тако, которые продают по 5 долларов.
По мнению шеф-повара Артуро Ривера Мартинеса, секрет успеха такерии заключается в «простоте их тако». «Тортилья, красный или зеленый соус и качественное мясо. Это все», — прокомментировал он.
Ресторан Gaonera был назван в честь мексиканского тореадора Родольфо Гаоны, которого прозвали «Эль Калифа де Леон».
По мнению Марка Цукерберга, престижной звезды Michelin заслуживает японский «Макдоналдс». Об этом основатель фейсбука* написал в своих соцсетях. Некоторые подписчики, правда, обвинили бизнесмена в том, что сеть ресторанов оплатила его публикацию.
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