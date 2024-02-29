Марк Цукерберг заявил, что японский «Макдоналдс» заслуживает звезды Мишлен

Цукерберг попробовал в ресторане бургеры, картофель фри, салат из кукурузы и бобов эдамаме, наггетсы и сладости. Он отметил, что больше всего ему понравился «Эби бургер», «Двойной бургер с яйцом», «Террияки McChicken», наггетсы и чуррос.