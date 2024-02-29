Марк Цукерберг заявил, что японский «Макдоналдс» заслуживает звезды Мишлен

Американский предприниматель Марк Цукерберг опубликовал в соцсетях фотографии из ресторана быстрого питания «Макдоналдс» в Японии и заявил, что он заслуживает звезды Мишлен.
Цукерберг попробовал в ресторане бургеры, картофель фри, салат из кукурузы и бобов эдамаме, наггетсы и сладости. Он отметил, что больше всего ему понравился «Эби бургер», «Двойной бургер с яйцом», «Террияки McChicken», наггетсы и чуррос.
Бизнесмен подчеркнул, что в целом остался очень доволен посещением «Макдоналдса». Он добавил, что у наггетсов в Японии «отличная текстура», а «Эби бургер» показался Цукербергу «очень вкусным и заслуживающим оценку 10 из 10.
Цукерберг посетил ресторан вместе с женой. На публикацию предпринимателя отреагировали в том числе знаменитости. Дипло, к примеру, написал в комментариях, что теперь сходит попробовать террияки бургер в „Макдоналдс“.
Некоторым подписчикам не понравился пост Цукерберга. Они призвали бизнесмена не рекламировать вредную еду и заподозрили, что сеть ресторанов оплатила публикацию.
Также многие пользователи напомнили Цукербергу, что „Макдоналдс продолжает работать в Израиле. Из‑за этого ряд клиентов решил бойкотировать сеть ресторанов в знак протеста против военных действий страны в секторе Газа.