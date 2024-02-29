Марк Цукерберг заявил, что японский «Макдоналдс» заслуживает звезды Мишлен

Вчера в 23:18
Фото: из соцсетей Марка Цукерберга

Американский предприниматель Марк Цукерберг опубликовал в соцсетях фотографии из ресторана быстрого питания «Макдоналдс» в Японии и заявил, что он заслуживает звезды Мишлен.

Цукерберг попробовал в ресторане бургеры, картофель фри, салат из кукурузы и бобов эдамаме, наггетсы и сладости. Он отметил, что больше всего ему понравился «Эби бургер», «Двойной бургер с яйцом», «Террияки McChicken», наггетсы и чуррос.

Бизнесмен подчеркнул, что в целом остался очень доволен посещением «Макдоналдса». Он добавил, что у наггетсов в Японии «отличная текстура», а «Эби бургер» показался Цукербергу «очень вкусным и заслуживающим оценку 10 из 10.

Цукерберг посетил ресторан вместе с женой. На публикацию предпринимателя отреагировали в том числе знаменитости. Дипло, к примеру, написал в комментариях, что теперь сходит попробовать террияки бургер в „Макдоналдс“.

Некоторым подписчикам не понравился пост Цукерберга. Они призвали бизнесмена не рекламировать вредную еду и заподозрили, что сеть ресторанов оплатила публикацию.

Также многие пользователи напомнили Цукербергу, что „Макдоналдс продолжает работать в Израиле. Из‑за этого ряд клиентов решил бойкотировать сеть ресторанов в знак протеста против военных действий страны в секторе Газа.

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