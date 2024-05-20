Госдума дорабатывает запрет на усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола

Законопроект о полном запрете усыновления ребенка для граждан стран, в которых разрешена смена пола, находится «на финальной стадии доработки», передает «Коммерсант» со ссылкой на депутата нижней палаты парламента Василия Пискарева.
Работу над проектом начали в ноябре 2023-го. По мнению его авторов, новый закон «гарантирует усыновленному ребенку, что впоследствии он не окажется в однополой семье, если один из родителей сменит пол».
По словам Пискарева, запрет коснется граждан стран, где «разрешена смена пола путем изготовления соответствующих документов и путем применения медицинских и всякого рода форм вмешательства». «По сути, мы вводим запрет на усыновление детей странами НАТО, поскольку большинство стран, которые разрешают усыновление и однополые браки, являются странами НАТО», — заявил политик.
Пискарев отметил, что в Госдуме также работают над законопроектом об обязательной генетической экспертизе для иностранцев, включая украинцев, желающих забрать детей, которых они называют своими, из «специальных детских учреждений в новых регионах РФ».
В 2012 году в России запретили гражданам США усыновлять российских детей. Этот закон стал известен как «закон Димы Яковлева» — в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец закрыл в автомобиле на солнцепеке.