В Госдуме предложили запретить усыновление детей иностранцам из стран, где разрешена смена пола

В нижней палате парламента подготовили законопроект о запрете на усыновление российских детей-сирот гражданами стран, где разрешена смена пола. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
По мнению авторов инициативы, новый закон «гарантирует усыновленному ребенку, что впоследствии он не окажется в однополой семье, если один из родителей сменит пол».
По словам Пискарева, запрет коснется граждан стран, где «разрешена смена пола путем изготовления соответствующих документов, и путем применения медицинских и всякого рода форм вмешательства». «По сути, мы вводим запрет на усыновление детей странами НАТО, поскольку большинство стран, которые разрешают усыновление и однополые браки, являются странами НАТО», — заявил политик.
Пискарев отметил, что в Госдуме также работают над законопроектом об обязательной генетической экспертизе для иностранцев, включая украинцев, желающих забрать детей, которых они называют своими, из «специальных детских учреждений в новых регионах РФ».
В 2012 году в России запретили гражданам США усыновлять российских детей. Этот закон стал известен как «закон Димы Яковлева» — в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец закрыл в автомобиле на солнцепеке.