Зоозащитники призывают освободить одинокую белуху из торгового центра в Сеуле

«Они [белухи] сотрудничают друг с другом вплоть до того, что помогают растить потомство друг друга. У них долгая жизнь, и, конечно же, у них очень сложная система коммуникации. Держать таких существ в неволе просто неэтично», — заявила содиректриса программы исследования китообразных Raincoast Conservation Foundation Валерия Вергара. По ее мнению, Беллу можно выпустить в природный заповедник, поскольку «о ее возвращении в дикую природу не может быть и речи».