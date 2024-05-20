Зоозащитники призывают освободить одинокую белуху из торгового центра в Сеуле

Зоозащитники в Сеуле призывают к освобождению белухи по кличке Белла из торгового центра. Животное уже десять лет бесцельно плавает в крошечном безжизненном аквариуме, пишет The Guardian.
История Беллы началась в 2013 году, когда в двухлетнем возрасте ее поймали в Северном Ледовитом океане у берегов РФ. Вместе с двумя самцами белух по кличкам Белло и Белли ее поместили в аквариум торгового центра под 555-метровой башней Lotte World Tower. В 2016 году в возрасте пяти лет умер Белло, в 2019-м — 12-летний Белли.
После гибели Белло и Белли начался скандал. Конгломерат Lotte Group пообещал выпустить оставшуюся в одиночестве Беллу на свободу, а в 2021 году подтвердил свои намерения. Однако белуха все еще обитает в аквариуме.
Защитник морских животных из группы Hot Pink Dolphins Чо Як Гол заявил, что у Беллы «появляются признаки психического заболевания» и пропадает интерес к жизни. Белуха обитает в 1224-тонном аквариуме с глубиной всего 7 метров, хотя белухи могут вырастать до 5,5 метра в длину.
«Они [белухи] сотрудничают друг с другом вплоть до того, что помогают растить потомство друг друга. У них долгая жизнь, и, конечно же, у них очень сложная система коммуникации. Держать таких существ в неволе просто неэтично», — заявила содиректриса программы исследования китообразных Raincoast Conservation Foundation Валерия Вергара. По ее мнению, Беллу можно выпустить в природный заповедник, поскольку «о ее возвращении в дикую природу не может быть и речи».
В декабре 2023 года в Южной Корее ввели запрет на покупку китов и дельфинов для индустрии развлечений. Однако закон не имеет обратной силы, а это означает, что животных, уже находящихся в неволе, таких как Белла, можно оставить. Участники кампании по освобождению Беллы запустили петицию с призывом к Lotte Group.