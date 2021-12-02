«Китовую тюрьму» в Приморье демонтировали

Из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье, где в 2018–2019 годах содержались 90 белух и 11 косаток, вывезли все вольеры. Об этом сообщила Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Металлические конструкции, в которых держали животных, демонтировали и перевезли на территорию Ливадийского ремонтно-судостроительного завода. Там их переработают и будут использовать для ремонта кораблей.

В вольерах незаконно удерживали китовых частные компании, заключившие в 2018 году договоры с ООО «Лаколит», которая использует акваторию для стоянки и обслуживания судов.

Несмотря на расторжение этих договоров в январе 2020 года, бывшие арендаторы не демонтировали конструкции. Тогда в ситуацию вмешалась прокуратура и потребовала сделать это.

Российский Гринпис передал «Афише Daily» комментарий эксперта природоохранной организации Оганеса Таргуляна: «Это, безусловно, прогресс. Но появление новой „тюрьмы“ без законодательного запрета на вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях, который сейчас „застрял“ в Госдуме, — это лишь вопрос времени и денег. „Китовая тюрьма“ может появиться снова, в том числе и на новом месте».

В октябре этого года активисты Гринписа провели акцию в небе над «китовой тюрьмой». Парапланерист сделал несколько кругов над вольерами, а затем развернул пятиметровый баннер с изображением косатки, которая пытается сбросить с себя тюремные оковы.

После этого первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил Генпрокуратуру проверить, почему вольеры в бухте Средняя все еще не демонтированы.

Косаток и белух выпустили из «китовой тюрьмы» в 2019 году. Этому способствовали зоозащитники, включая Гринпис. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам незаконной добычи биоресурсов и жестокого обращения с животными. Владимир Путин давал поручение Минприроды и Минсельхозу разобраться со сложившейся ситуацией и определить дальнейшую судьбу косаток и белух.