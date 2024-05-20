В США подросток умер, съев лишь один ломтик суперострых чипсов

Сегодня в 11:04
Фото: @paquichips

14-летний Харрис Волоба из Массачусетса умер после того, как съел один ломтик очень острых кукурузных чипсов. У него остановилось сердце, сообщает MedicalXpress.

Подросток участвовал в интернет-челлендже «One Chip Challenge», во время которого нужно съесть лишь один ломтик чипсов Paqui, посыпанный одними из самых острых перцев в мире — «каролинским жнецом» и Naga Viper. После этого участникам нельзя чем‑либо запить или заесть снек.

Волоба принял участие в челлендже, когда находился в школе. После употребления острой еды ему стало плохо, и он попросил маму забрать его. Подростка госпитализировали с жалобами на боли в животе, но он скончался.

Судмедэксперт установил, что Харрис умер от остановки сердца после употребления пищи с большим количеством капсаицина — алкалоида, придающего стручковым перцам жгучий вкус. Вскрытие также показало, что у подростка была кардиомегалия, также известная как синдром «бычьего сердца», — патологическое увеличение размеров и массы одной или нескольких камер сердца. Это могло способствовать его смерти. Мать мальчика заявила, что он не страдал хроническими заболеваниями.

© Chilibros

Через несколько дней после смерти Волобы компания Paqui убрала из магазинов свои экстремально острые чипсы в упаковке в форме гроба и с изображением черепа.

Ранее в Калифорнии после участия в «One Chip Challenge» в больницы попали три человека, еще семеро заболели в Миннесоте.

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