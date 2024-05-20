В США подросток умер, съев лишь один ломтик суперострых чипсов

Судмедэксперт установил, что Харрис умер от остановки сердца после употребления пищи с большим количеством капсаицина — алкалоида, придающего стручковым перцам жгучий вкус. Вскрытие также показало, что у подростка была кардиомегалия, также известная как синдром «бычьего сердца», — патологическое увеличение размеров и массы одной или нескольких камер сердца. Это могло способствовать его смерти. Мать мальчика заявила, что он не страдал хроническими заболеваниями.