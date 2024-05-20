В США подросток умер, съев лишь один ломтик суперострых чипсов

14-летний Харрис Волоба из Массачусетса умер после того, как съел один ломтик очень острых кукурузных чипсов. У него остановилось сердце, сообщает MedicalXpress.
Подросток участвовал в интернет-челлендже «One Chip Challenge», во время которого нужно съесть лишь один ломтик чипсов Paqui, посыпанный одними из самых острых перцев в мире — «каролинским жнецом» и Naga Viper. После этого участникам нельзя чем‑либо запить или заесть снек.
Волоба принял участие в челлендже, когда находился в школе. После употребления острой еды ему стало плохо, и он попросил маму забрать его. Подростка госпитализировали с жалобами на боли в животе, но он скончался.
Судмедэксперт установил, что Харрис умер от остановки сердца после употребления пищи с большим количеством капсаицина — алкалоида, придающего стручковым перцам жгучий вкус. Вскрытие также показало, что у подростка была кардиомегалия, также известная как синдром «бычьего сердца», — патологическое увеличение размеров и массы одной или нескольких камер сердца. Это могло способствовать его смерти. Мать мальчика заявила, что он не страдал хроническими заболеваниями.
Через несколько дней после смерти Волобы компания Paqui убрала из магазинов свои экстремально острые чипсы в упаковке в форме гроба и с изображением черепа.
Ранее в Калифорнии после участия в «One Chip Challenge» в больницы попали три человека, еще семеро заболели в Миннесоте.