Житель Волгоградской области месяц употреблял экстремально жгучий перец и умер

58-летний Юрий Кручинин заказал перец «каролинский жнец» на маркетплейсе, а затем регулярно употреблял его в пищу. За месяц мужчина съел около пяти перцев, а 17 марта почувствовал себя плохо и попал в больницу. Через два дня Юрия перевели в реанимацию, где восемь дней врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.