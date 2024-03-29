Житель Волгоградской области месяц употреблял экстремально жгучий перец и умер

Житель города Камышин Волгоградской области в течение месяца добавлял в еду один из самых острых перцев в мире — «каролинский жнец» (Carolina Reaper) — и умер. Об этом пишут Baza и РИА «Новости» со ссылкой на друзей скончавшегося.
58-летний Юрий Кручинин заказал перец «каролинский жнец» на маркетплейсе, а затем регулярно употреблял его в пищу. За месяц мужчина съел около пяти перцев, а 17 марта почувствовал себя плохо и попал в больницу. Через два дня Юрия перевели в реанимацию, где восемь дней врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
В комитете здравоохранения Волгоградской области не уточнили причину смерти Кручинина.
Друг Юрия рассказал РИА «Новости», что у погибшего и так было ослабленное здоровье — анемия и цирроз печени, которые он не лечил. «Я не знаю, в курсе ли он был, что есть острый перец ему противопоказано. Наверное, знал», — предположил собеседник агентства.
У Кручинина нет близких родственников, и его друзья стали разыскивать родных мужчины через СМИ и соцсети. В итоге удалось найти племянника, который поможет похоронить Юрия.
«Каролинский жнец» — сорт перца чили, выведенный садоводом и владельцем компании PuckerButt Pepper Эдом Карри из штата Южная Каролина. В 2013 году этот сорт попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. Его жгучесть колеблется от 1,15 до 2,2 млн единиц шкалы Сковилла (ЕШС). Мировой рекорд по скорости поедания «каролинского жнеца» принадлежит американцу Уэйну Алдженио, которому в 2016 году удалось съесть 22 плода (119 грамм) за 60 секунд.
В прошлом году тот же селекционер Эд Карри смог вывести еще более острый перец — Pepper X, который сменил «каролинского жнеца» в Книге рекордов Гиннесса. Для создания «перца X» Карри скрестил предыдущего рекордсмена с «очень острым» перцем, который ему прислал друг из Мичигана. Жгучесть новинки составила 2,69 млн ЕШС.