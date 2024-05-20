Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета

Накануне стало известно о жесткой посадке вертолета с Раиси в горах недалеко от границы с Азербайджаном, откуда он летел со встречи с президентом соседней страны. Во время крушения в этом регионе была плохая видимость из‑за сильного тумана, который позже препятствовал поискам вертолета. Неоднократно появлялись сообщения о поступающих сигналах с места крушения, но каждый раз Красный Полумесяц их опровергал.