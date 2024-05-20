Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета, сообщает агентство Mehr. Летательный аппарат врезался в горный склон, передает государственное телевидение страны.
Спасатели обнаружили место падения вертолета Раиси утром 20 мая. В разговоре с Reuters неназванный иранский чиновник заявил, что летательный аппарат в результате крушения полностью сгорел.
Вместе с Раиси на борту были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем, а также члены экипажа и сотрудники безопасности. Они тоже все погибли.
Судя по фотографиям, вертолет разрушился на отдельные фрагменты. Его поиски продолжались с вечера 19 мая.
В соответствии с Конституцией Ирана в течение 50 дней должны пройти внеочередные президентские выборы. До этого момента президентское кресло, согласно Конституции, будет занимать первый вице-президент Мохаммад Мохбер. В правительстве Ирана заявили, что в управлении страной не будет «ни малейших сбоев».
Накануне стало известно о жесткой посадке вертолета с Раиси в горах недалеко от границы с Азербайджаном, откуда он летел со встречи с президентом соседней страны. Во время крушения в этом регионе была плохая видимость из‑за сильного тумана, который позже препятствовал поискам вертолета. Неоднократно появлялись сообщения о поступающих сигналах с места крушения, но каждый раз Красный Полумесяц их опровергал.