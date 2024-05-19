Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту совершил «жесткую посадку». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение.
По информации агентства Tasnim, сейчас спасатели пытаются добраться до места происшествия. Помимо Раиси, на борту находились несколько других чиновников, включая главу МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна.
Всего в колонне с Раиси было три вертолета, два из них прибыли к месту назначения, третий — с главой Ирана — потерпел аварию, экипаж самостоятельно вышел на связь, есть вероятность, что обошлось без жертв, отмечает Tasnim.
Авария произошла в горах недалеко от границы с Азербайджаном, в это время там была плохая вилимость из‑за тумана. Незадолго до крушения Раиси встречался с азербайдженским президентом Ильхамом Аливевым на границе страны. Там проходила торжественная церемония открытия новых гидроузлов «Худаферин» и «Гыз-Галасы» на реке Араз.