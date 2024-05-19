Житель Забайкалья инсценировал кражу, чтобы не ехать к жене

Житель Забайкальского края инсценировал кражу в собственном доме, чтобы не ехать к супруге в другой город. Об этом сообщает местное издание ZabNews.
Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что стал жертвой кражи, — якобы неизвестный разбил ему окно и проник в дом, украв 5000 рублей и продукты. Однако проверка показала, что никакого преступления не было.
Выяснилось, что жена перевела забайкальцу деньги для поездки к ней в другой город. Мужчина же эти средства потратил, а чтобы оправдаться перед женой, инсценировал кражу.
Читинский районный суд приговорил мужчину к одному году условно по статье о заведомо ложном доносе.
Недавно в Красноярском крае работница почты украла средства, предназначенные на пенсии и выплаты детям-сиротам. Деньги она потратила на онлайн-игры.