Житель Забайкалья инсценировал кражу, чтобы не ехать к жене

Сегодня в 20:23
Фото: Агентство «Москва»

Житель Забайкальского края инсценировал кражу в собственном доме, чтобы не ехать к супруге в другой город. Об этом сообщает местное издание ZabNews.

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что стал жертвой кражи, — якобы неизвестный разбил ему окно и проник в дом, украв 5000 рублей и продукты. Однако проверка показала, что никакого преступления не было.

Выяснилось, что жена перевела забайкальцу деньги для поездки к ней в другой город. Мужчина же эти средства потратил, а чтобы оправдаться перед женой, инсценировал кражу.

Читинский районный суд приговорил мужчину к одному году условно по статье о заведомо ложном доносе.

Недавно в Красноярском крае работница почты украла средства, предназначенные на пенсии и выплаты детям-сиротам. Деньги она потратила на онлайн-игры.

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