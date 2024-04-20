В Красноярском крае работница почты украла деньги на содержание сирот и потратила их на онлайн-игры

В поселке Волочанка сотрудница почты похитила из отделения, в котором работала, 490 тыс. рублей, сообщает МВД Красноярского края. Деньги она потратила на онлайн-игры.
32-летняя девушка записывала в базу информацию о якобы выданных пенсиях и компенсационных выплатах детям-сиротам, а также людям, занимающимся традиционным охотничьим и рыбным промыслом.
На самом деле выплаты не поступали, а деньги она присваивала себе. Так она похитила более 74 тыс. рублей. Еще свыше 415 тыс. рублей сотрудница просто украла из отделения почты.
При проверке выяснилось, что денег не хватает, и начальник Норильского почтамта обратился в полицию. Преступную схему раскрыли. На девушку завели уголовное дело по части 3 статьи 160 УК («Присвоение или растрата»). Ей грозит до шести лет колонии.
Недавно житель Рыбинска похитил детский велосипед, чтобы потом получить деньги за его возвращение. Он спрятал велосипед, однако затем забыл его местонахождение, поскольку был пьян. Мужчину задержали, велосипед нашли.