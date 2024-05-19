Новое здание Третьяковки откроется на следующей неделе

Новое здание Третьяковской галереи на Кадашевской набережной откроется на следующей неделе, пишет в своем телеграм-канале «ку-ку» искусствоведка Ксения Коробейникова.
Первым событием в новом здании станет фестиваль «Интермузей», который пройдет в Москве с 23 по 26 мая после четырехлетнего перерыва. Корпус Третьяковки на Кадашевской набережной станет одной из площадок фестиваля наряду с Новой Третьяковкой, «ГЭС-2», Музеем Москвы, парком Горького и ВДНХ.
«Скоро узнаем, каким получилось внутри здание, которое выглядит снаружи морально устаревшим. Кстати, Третьяковку в Самаре тоже откроют на следующей неделе», — отмечает Коробейникова.
На сайте «Интермузея» сказано, что в новом здании Третьяковки пройдут «ключевые мероприятия деловой программы», выставка «Это музей» и церемония вручения Национальной премии имени Лихачева.
Строительство корпуса Третьяковки на Кадашевской набережной закончили в марте 2024 года. Гендиректор Третьяковки Елена Проничева тогда говорила, что с июня здание начнет работать как общественное пространство, а в ноябре там откроется первая выставка — «Передвижники».
Новое здание галереи на Кадашевской набережной планировали открыть с 2007 года. Его концепция и проектная документация неоднократно менялись. В 2013 году был проведен закрытый конкурс, семь компаний-участниц представили свои проекты анонимно, под цифровыми кодами. Дальнейшие скандалы с отставкой руководства галереи и завышением стоимости строительства превратили объект в типичный долгострой. По поручению президента на проект выделили дополнительное финансирование, в 2021 году работы поручили «Единому заказчику в сфере строительства».