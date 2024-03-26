В Москве закончили строительство нового корпуса Третьяковки

Новое здание галереи на Кадашевской набережной планировали открыть с 2007 года. Его концепция и проектная документация неоднократно менялись. В 2013 году был проведен закрытый конкурс, семь компаний-участниц представили свои проекты анонимно, под цифровыми кодами. Дальнейшие скандалы с отставкой руководства галереи и завышением стоимости строительства превратили объект в типичный долгострой. По поручению президента на проект выделили дополнительное финансирование, в 2021 году работы поручили «Единому заказчику в сфере строительства».