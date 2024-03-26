В Москве закончили строительство нового корпуса Третьяковки

В Москве завершили строительство нового корпуса Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, говорится на сайте правительства России. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
В здании созданы экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские и научный фотоархив. В залах установлены трансформируемые перегородки, которые позволят быстрее менять экспозиции.
Фасад корпуса украшен репродукциями 34 картин русских художников. Среди них произведения Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского и Михаила Врубеля. Они обрамлены широкими рамками из белого камня.
Новый корпус соединен с историческим зданием Третьяковки 57-метровым пешеходным мостом. Его главная особенность — витражное остекление.
Гендиректор Третьяковки Елена Проничева сказала, что с июня новый корпус начнет работать как общественное пространство, а в ноябре там откроется первая выставка — «Передвижники». Она объединит работы почти всех важных русских художников второй половины XIX века, создававших произведения жанровой живописи. Среди них — Виктор Васнецов, Иван Крамской, Владимир Маковский, Григорий Мясоедов, Василий Перов, Илья Репин, Алексей Саврасов, Василий Суриков. На выставке будут представлены портреты, пейзажи и религиозная живопись.
Зампред правительства Марат Хуснуллин, который посетил здание, отметил: «Одной из главных особенностей и, безусловно, удачным архитектурным решением нового здания Третьяковки стал большой световой атриум с панорамным видом на Кадашевскую набережную. Его установка увеличила и усилила естественное солнечное освещение внутри корпуса».
Новое здание галереи на Кадашевской набережной планировали открыть с 2007 года. Его концепция и проектная документация неоднократно менялись. В 2013 году был проведен закрытый конкурс, семь компаний-участниц представили свои проекты анонимно, под цифровыми кодами. Дальнейшие скандалы с отставкой руководства галереи и завышением стоимости строительства превратили объект в типичный долгострой. По поручению президента на проект выделили дополнительное финансирование, в 2021 году работы поручили «Единому заказчику в сфере строительства».