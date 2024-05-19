В Екатеринбурге самолет наехал на ногу техника

В аэропорту Кольцово самолет наехал на техника по выпуску воздушного судна. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку, сообщает «Интерфакс».
По данным ведомства, 19 мая при начале движения самолет А-320 «Уральских авиалиний», вылетавший в Бишкек, передней стойкой шасси совершил наезд на человека.
Как уточняет «Подъем» со ссылкой на авиакомпанию, техник получил травму ноги. При этом «Интерфакс» пишет, что пострадавший не входит в штат аэропорта, а издание сообщает обратное.
Пострадавшего госпитализировали. Вылет самолета был задержан более чем на три часа.