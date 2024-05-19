Мэрии Хиросимы и Нагасаки выступили против ядерного испытания США

Власти городов Хиросимы и Нагасаки в Японии выразили протест проведению США субкритического испытания на ядерном полигоне в Неваде. Они обратились к американским президенту Джо Байдену и послу в Японии Раме Эммануэлю с призывом приостановить будущие ядерные эксперименты.
Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США заявляло, что испытания 14 мая позволили получить «важные данные о поведении материалов» в ядерных боеголовках. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, в свою очередь, напомнил о принятом странами G7 документе по ядерному разоружению «Хиросимское видение».
«Субкритическое ядерное испытание, которое на этот раз провела ваша страна, противоречит этому посланию. Более того, это испытание противоречит желаниям многих людей, призывающих к отмене ядерного оружия, в том числе переживших атомную бомбардировку», — заявил Мацуи. Вместо этого США следует возглавить усилия по ядерному разоружению, добавил он.
В августе 2023 года выжившие при атомной бомбардировке Хиросимы попросили японские власти присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). К ним присоединился Мацуи и призвал «хотя бы наблюдать за встречей сторон, подписавших договор».