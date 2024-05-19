Мэрии Хиросимы и Нагасаки выступили против ядерного испытания США

«Субкритическое ядерное испытание, которое на этот раз провела ваша страна, противоречит этому посланию. Более того, это испытание противоречит желаниям многих людей, призывающих к отмене ядерного оружия, в том числе переживших атомную бомбардировку», — заявил Мацуи. Вместо этого США следует возглавить усилия по ядерному разоружению, добавил он.