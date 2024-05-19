Shaman признался, что не носит трусы. Он не понимает, зачем это нужно

Shaman признался, что никогда не носил трусы из‑за непонимания, зачем это нужно делать. Об этом певец рассказал корреспонденту НТВ перед концертом в Рязани.
Ярослав Дронов (настоящее имя Shaman) во время распаковки чемоданов в отеле упомянул случаи, когда фанаты воруют у знаменитостей нижнее белье. Певец со смехом сказал, что ему это не грозит: в его вещах поклонники не найдут исподнее.
На вопрос корреспондента, где же его трусы, Shaman всерьез ответил: «Отсутствуют. Не совсем понимаю концепцию нижнего белья, для чего оно нужно, поэтому я не ношу нижнее белье. В этом нет смысла. Трусов у меня никогда не было».
В категории «Дети хотят знать» на сайте сервиса «Яндекс Кью» в 2019 году спросили: «Зачем люди носят трусы?» Ответить вызвался пользователь Матвей Мейер.
«Это гигиенично: когда мы писаем, то немного жидкости все равно останется и может попасть на брюки или платье. Если долго это не стирать, то брюки начнут неприятно пахнуть, и в них могут завестись микробы», — написал Мейер. Также он отметил, что нижнее белье защищает «нежные части тела» от натирания.
Работница фабрики нижнего белья Светлана добавила, что стирать верхнюю одежду «каждый день не всегда получается, а трусы поменять — без проблем».