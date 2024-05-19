Shaman признался, что не носит трусы. Он не понимает, зачем это нужно

«Это гигиенично: когда мы писаем, то немного жидкости все равно останется и может попасть на брюки или платье. Если долго это не стирать, то брюки начнут неприятно пахнуть, и в них могут завестись микробы», — написал Мейер. Также он отметил, что нижнее белье защищает «нежные части тела» от натирания.