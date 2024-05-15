Shaman получил премию «за высокое мастерство при исполнении патриотических песен» от Минобороны

Ярослав Дронов (настоящее имя Shaman) уверен, что эта премия стала для него «еще одним доказательством» того, что он «занимается своим делом с полной самоотдачей и находится на своем месте», пишут «Аргументы и факты». Он получил награду в номинации «Музыкальное искусство».