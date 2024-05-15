Shaman получил премию «за высокое мастерство при исполнении патриотических песен» от Минобороны

Вчера в 23:10
Фото: SHAMAN пресс-служба/Telegram

Shaman получил премию Минобороны РФ «за высокое мастерство при исполнении патриотических песен». О награде от ведомства сообщил сам певец в своем телеграм-канале.

Ярослав Дронов (настоящее имя Shaman) уверен, что эта премия стала для него «еще одним доказательством» того, что он «занимается своим делом с полной самоотдачей и находится на своем месте», пишут «Аргументы и факты». Он получил награду в номинации «Музыкальное искусство».

Помимо Дронова специальные награды Минобороны получили народный артист России Николай Расторгуев, рок-музыкант Валерий Кипелов, певцы и музыканты Ян Марти, Джанго и Анастасия Спиридонова, а также режиссер Константин Буслов. Премия Минобороны была учреждена в 2015 году.

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