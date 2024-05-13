Сотрудники музеев Ватикана подали первую в истории коллективную жалобу из‑за плохих условий труда

По словам адвоката Лауры Сгро, работников заставляют возвращать зарплату, выплаченную во время закрытия из‑за ковида. Она добавила, что сотрудники подвергались дисциплинарным взысканиям, если их не было дома во время посещения врача из Ватикана, которое должно было состояться в течение 24 часов после начала больничного листа: «Это безумие. Им грозит дисциплинарное взыскание, даже если они выйдут на час, чтобы посетить своего врача».