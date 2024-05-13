Сотрудники музеев Ватикана подали первую в истории коллективную жалобу из‑за плохих условий труда

49 сотрудников музеев Ватикана инициировали судебный спор об условиях труда и безопасности на рабочем месте. Об этом сообщает The Guardian.
Смотрители, которые работают в музеях годами, утверждают, что администрация папы Франциска относится к ним как к «товару». Сотрудники направили первую в истории маленького государства коллективную жалобу в губернаторство Ватикана.
В ней говорится, что трудовые правила государства «подрывают достоинство и здоровье каждого работника». Речь идет о сверхурочных часах работы, оплачиваемых по заниженным ставкам, и недостаточных мерах по охране труда и технике безопасности.
По словам адвоката Лауры Сгро, работников заставляют возвращать зарплату, выплаченную во время закрытия из‑за ковида. Она добавила, что сотрудники подвергались дисциплинарным взысканиям, если их не было дома во время посещения врача из Ватикана, которое должно было состояться в течение 24 часов после начала больничного листа: «Это безумие. Им грозит дисциплинарное взыскание, даже если они выйдут на час, чтобы посетить своего врача».
«Они уже много раз пытались разрешить эту ситуацию с помощью индивидуальных жалоб. Поэтому этот шаг является довольно экстремальным. После многих лет обсуждений это первый коллективный иск. Сейчас у нас 49 человек, но я думаю, что в ближайшие несколько дней их число увеличится», — сказала она.
Музеи Ватикана представляют собой обширный комплекс, состоящий из 54 галерей. В нем работает более 700 человек. В 2023 году музеи Ватикана посетили почти 7 млн человек. Смотрители и экскурсоводы уже давно выражали озабоченность по поводу переполненности и условий безопасности помещений.