Киллиан Мерфи вернется к своей роли из «28 дней спустя»

Ирландский актер Киллиан Мерфи, известный по драме «Оппенгеймер», вернется к своей роли из культового триллера «28 дней спустя». Об этом сообщил изданию Deadline глава Sony Motion Pictures Тим Ротман.
Таким образом Ротман подтвердил слухи об участии Мерфи в фильме «28 лет спустя». Актер также выступит исполнительным продюсером проекта. В актерский состав ленты войдут Аарон Тейлор-Джонсон, Джоди Комер и Рэйф Файнс.
Сценарий картины напишут Алекс Гарленд и Дэнни Бойл. Последний выступит режиссером-постановщиком зомби-хоррора. Фильм планируют выпустить в кинопрокат 20 июня 2025 года.
Он, как ранее заявляли Бойл и Гарленд, запустит новую кинотрилогию. Ее сюжет пока держится в секрете. По предварительным оценкам, бюджет первой части новой трилогии составит около 75 млн долларов.
Фильм «28 дней спустя» вышел в 2002 году. С бюджетом 8 млн долларов картина собрала 84 млн в мировом прокате, став классикой жанра. В 2007 году вышел сиквел «28 недель спустя», срежиссированный Хуаном Карлосом Фреснадильо. Бойл и Гарленд практически не участвовали в работе над фильмом.