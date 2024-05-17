На «Авито» продают старые авиадвигатели и кресла из самолетов

Ранее на «Авито» несколько раз появлялись объявления о продаже пассажирских самолетов. В 2020 году там предлагался за 262 млн рублей Boeing 757-230, построенный в 1993 году. В феврале 2024-го на портале заметили объявление о продаже Airbus A330-243. Впрочем, эксперты назвали цену на него — почти 2,5 млрд рублей — «отфонарной» и предположили, что владелец аккаунта просто «решил хайпануть» либо выступает посредником. По словам экспертов, на самом деле такие сделки существуют, но попадают под санкции, а потому, если кто‑то и решит купить самолет, то столкнется с трудностями с доставкой.