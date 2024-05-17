На «Авито» продают старые авиадвигатели и кресла из самолетов

«Афиша Daily» обнаружила на «Авито» объявление о продаже старых авиадвигателей для боингов. Согласно страничке маркетплейса, у двигателей рабочие турбины, а продают их на запчасти, на турбины или на металлолом.
Всего доступны 11 двигателей для Boeing 747-300 и 747-200 с годами производства от 1982 до 1988. Стоят они от 1,5 до 10 млн рублей в зависимости от состояния и производителя — Rolls-Royce или Pratt & Whitney. В объявлении сказано, что в наличии есть также новые и б/у запчасти для самолетов.
В другом объявлении этот же продавец предлагает кресла из пассажирских лайнеров (утверждается, что эта авиационная мебель из его личной коллекции). Цены варьируются от 40 до 150 тыс. рублей в зависимости от модели.
Откуда запчасти для самолетов попали к продавцу, не указано (сказано лишь, что это «не перекуп»). На вопрос редактора «Афиши Daily» о происхождении товара владелец профиля в личной переписке на «Авито» заявил, что не готов ответить на данный вопрос, поскольку это конфиденциальная информация.
У аккаунта, который продает авиадвигатели, на портале 112 активных объявлений и 48 завершенных. Среди тех и других встречаются фирменные товары от авиакомпании «Трансаэро», которая закрылась в 2015 году из‑за финансовых проблем. К примеру, связавшись с владельцем профиля, можно приобрести куклу-стюардессу в форме «Трансаэро», детский набор от авиакомпании и фирменный шеврон.
Обшивка двигателей, которые продает аккаунт, синяя — в такой же цвет были выкрашены двигатели самолетов «Трансаэро». Однако на уточняющий вопрос журналиста «Афиши Daily», связаны ли как‑то его авиазапчасти с этой компанией, продавец не ответил.
Аналогичное объявление о продаже тех же двигателей есть и у другого аккаунта на «Авито». В нем уточняется, что двигатели находятся в аэропорту Домодедово. Помимо них этот аккаунт предлагает двигатель для Boeing-777, который сейчас хранится на складе в Нидерландах, а раньше стоял на самолете «Трансаэро» — об этом свидетельствуют фотографии в объявлении.
Ранее на «Авито» несколько раз появлялись объявления о продаже пассажирских самолетов. В 2020 году там предлагался за 262 млн рублей Boeing 757-230, построенный в 1993 году. В феврале 2024-го на портале заметили объявление о продаже Airbus A330-243. Впрочем, эксперты назвали цену на него — почти 2,5 млрд рублей — «отфонарной» и предположили, что владелец аккаунта просто «решил хайпануть» либо выступает посредником. По словам экспертов, на самом деле такие сделки существуют, но попадают под санкции, а потому, если кто‑то и решит купить самолет, то столкнется с трудностями с доставкой.