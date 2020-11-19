На «Авито» выставили на продажу пассажирский самолет Boeing-757-200

На интернет-портале «Авито» выставили на продажу пассажирский самолет Boeing-757-200. Об этом сообщил Znak.com.

Воздушное судно можно купить за 262 млн рублей. Продавец предлагает оформить на самолет кредит. Сейчас Boeing находится на авиадроме в Жуковском. По словам владельца, лайнер построили в 1993 году, а отремонтировали в последний раз в 2015 году.

Самолет пролетел более 75 тыс. часов и совершил свыше 21 тыс. посадок, из них 977 — за последние пять лет. По оценкам «Авито», судно сможет пролететь еще 2 260 часов и совершит, предположительно, 2 023 посадок.

Судя по окраске лайнера, он ранее принадлежал авиакомпании «ВИМ-авиа». По данным издания, до 2004 года Boeing числился в авиапарке немецкого перевозчика Condor и британской чартерной компании Thomas Cook Airlines.

В октябре авиакомпания Singapore Airlines переоборудовала два самолета A380 в рестораны на время пандемии коронавируса. А в Японии в отеле Haneda Excel Tokyu установили симулятор полетов на Boeing 737-800.