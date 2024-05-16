Ранее неизвестный вид моллюсков назвали в честь МГУ

Ученые Зоологического музея МГУ и Института биологии развития имени Кольцова РАН открыли шесть неизвестных ранее видов моллюсков. Один из них назвали в честь Михаила Ломоносова и посвятили МГУ, говорится на сайте вуза.
Речь о голожаберном моллюске, получившем имя Cadlina lomonosovi. Он уже появился в базе морских видов под номером 1749543.
Все шесть открытых видов моллюсков обитают на Курильских островах. Остальные виды названы в честь американской ученой Розалинд Франклин, открывшей ДНК, русского ученого Николая Кольцова, который за 30 лет до открытия Франклин предсказал существование «гигантских молекул наследственности», британской первооткрывательницы пульсаров Джоселин Белл Бернелл, создателя русского фарфора Дмитрия Виноградова и советского генетика Николая Вавилова.
Обычно голожаберные моллюски — хищники, которые питаются кишечнополостными (губками, сидячими медузами, актиниями и другими). Особенность таких моллюсков — отсутствие как раковины, так и выраженной мантии. Почти все время они проводят в поисках пищи, передвигаясь по морскому дну.
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