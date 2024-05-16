Ранее неизвестный вид моллюсков назвали в честь МГУ

Недавно австралийские энтомологи открыли новый вид муравьев и назвали его в честь Волан-де-Морта. О злом волшебнике ученым напомнили бледная окраска насекомых, изящная форма их тела и тот факт, что эти муравьи всю жизнь проводят в темноте.