Неизвестный ранее вид подземных муравьев назвали в честь Волан-де-Морта

Вчера в 22:51
Фото: Марк Вонг и Джейн Макрей/ZooKeys

Энтомологи из Австралии назвали новый вид муравьев Leptanilla voldemort — в честь злодея из «Гарри Поттера» Волан-де-Морта. Об этом пишет N+1 со ссылкой на статью в журнале ZooKeys.

В этом материале ученые описали вид подземных муравьев, которых они извлекли из разведывательной скважины глубиной 25 метров на западе Австралии. Эти существа отличаются маленькими размерами (около полутора миллиметров в длину), удлиненными конечностями, антеннами и челюстями, а также бледной желтоватой расцветкой и отсутствием глаз.

Всю жизнь данные муравьи проводят в темноте, что вкупе с бледной окраской и изящной формой тела напомнило исследователям о Волан-де-Морте. Поэтому они и решили дать насекомым имя в честь темного волшебника.

По словам энтомологов, муравьи из рода Leptanilla — одни из самых причудливых и малоизученных в мире. Все они живут небольшими колониями под землей и почти никогда не поднимаются на поверхность.

Питаются эти насекомые подземными беспозвоночными, в первую очередь многоножками-геофилами, а взрослые особи пьют гемолимфу личинок собственного вида, которую те выделяют через специализированные протоки на поверхности тела.

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