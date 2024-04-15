Неизвестный ранее вид подземных муравьев назвали в честь Волан-де-Морта

В этом материале ученые описали вид подземных муравьев, которых они извлекли из разведывательной скважины глубиной 25 метров на западе Австралии. Эти существа отличаются маленькими размерами (около полутора миллиметров в длину), удлиненными конечностями, антеннами и челюстями, а также бледной желтоватой расцветкой и отсутствием глаз.