Неизвестный ранее вид подземных муравьев назвали в честь Волан-де-Морта

В этом материале ученые описали вид подземных муравьев, которых они извлекли из разведывательной скважины глубиной 25 метров на западе Австралии. Эти существа отличаются маленькими размерами (около полутора миллиметров в длину), удлиненными конечностями, антеннами и челюстями, а также бледной желтоватой расцветкой и отсутствием глаз.
Всю жизнь данные муравьи проводят в темноте, что вкупе с бледной окраской и изящной формой тела напомнило исследователям о Волан-де-Морте. Поэтому они и решили дать насекомым имя в честь темного волшебника.
По словам энтомологов, муравьи из рода Leptanilla — одни из самых причудливых и малоизученных в мире. Все они живут небольшими колониями под землей и почти никогда не поднимаются на поверхность.
Питаются эти насекомые подземными беспозвоночными, в первую очередь многоножками-геофилами, а взрослые особи пьют гемолимфу личинок собственного вида, которую те выделяют через специализированные протоки на поверхности тела.