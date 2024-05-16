Картману выписывают «Оземпик» в тизере нового спешела «Южного Парка»

Сегодня в 21:26
Фото: Paramount+/YouTube

Paramount+ опубликовала тизер нового спешела «Южного Парка» под названием «Конец ожирения». Его премьера состоится 24 мая.

В ролике Картман посещает своего врача, который прописывает ему лекарства для похудения, в частности «Оземпик» и «Мунджаро». В нем герои также решают заняться американской системой здравоохранения. По словам Баттерса, он чуть не умер во время недавнего визита.

Предыдущие специальные выпуски «Южного Парка » были посвящены пандемии COVID-19, стриминговым войнам, культуре осознанности и OnlyFans.

В 2021 году создатели «Южного Парка» Мэтт Стоун и Трей Паркер заключили сделку со студией MTV Entertainment, которая продлила сериал до 2027 года, дав ему возможность стать одним из самых продолжительных шоу в истории телевидения.

Подробности по теме
«Три месяца я еле выживала». История девушки, пытавшейся похудеть с помощью «Оземпика»
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами