«Долбился не в ту дверь»: первая в России трансгендерная женщина-политик совершила обратный переход

Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алешина совершила обратный переход и вновь стала Романом Алешиным. Об этом стало известно из публикации в телеграм-канале политика.
В ней Алешин признался, что «осознал себя парнем во время Великого поста», и попросил прощения «у всего российского народа». Он добавил, что является патриотом своей страны и поэтому живет в России.
«На Радоницу я перебрал старые альбомы своих предков, помолился за них, и это помогло мне укорениться в мысли, что я — парень. Я, как Филипп Киркоров, понял, что долбился не в ту дверь», — написал Алешин.
О своих профессиональных планах бывший председатель регионального отделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае не рассказал. В 2022 году он сообщал о своем уходе из политики.
Тогда Алешин (в то время — Алешина) признавался, что не знает, как вести «публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной» после принятия в первом чтении законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ.
Летом 2023 года Алешин заявлял телеканалу France 24, что «гомофобия и трансфобия в России усиливаются», а он сам получил анонимное сообщение, в котором говорилось, что его нужно «расстрелять по законам военного времени».