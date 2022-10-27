Первая в России трансгендерная женщина-политик решила уйти из политики

Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алешина заявила, что намерена уйти из политики. Об этом сообщило РИА «Новости».

Алешина, которая возглавила отделение партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае, объяснила, что ее решение связано с принятием в первом чтении законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ.

«Я приняла непростое решение: ухожу из политики! Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю, как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной», — сказала Алешина.

Юлия Алешина возглавила региональное отделение «Гражданской инициативы» в ноябре 2021 году. Она планировала участвовать в муниципальных выборах в 2022 году.