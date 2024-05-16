Китаянка пыталась вывезти из России 6 килограмм бивней мамонтов под юбкой

Сегодня в 18:20
Фото: ФТС России/Telegram

Гражданка Китая пыталась вывезти из России 6 килограмм заготовок для сувениров из бивней мамонтов. Российские пограничники задержали ее на пункте пропуска «Благовещенск», говорится в телеграм-канале ФТС.

Женщина спрятала ценное сырье под объемной юбкой, примотав его скотчем к ногам. При прохождении контроля пассажирка заметно нервничала, чем привлекла внимание пограничников.

При личном досмотре у нее нашли 537 брусков цвета слоновой кости. По словам иностранки, она планировала сделать из них фигурки на продажу.

Экспертиза показала, что изъятые заготовки — полуфабрикат из бивней мамонта. Их запрещено вывозить из страны без разрешения от Минкультуры и Росприроднадзора.

На китаянку завели административное дело о сокрытии товаров от контроля. Ей грозит штраф в размере до трехкратной стоимости товара с конфискацией.

В апреле ФСБ и сотрудники таможни перехватили партию икон с 70 кг взрывчатки. Кроме этого, внутри нашли 27 СВУ и больше 90 детонаторов. По данным силовиков, груз был отправлен из Украины и прошел границы Румынии, Венгрии, Словакии, Литвы и Латвии, прежде чем попасть в Россию.

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