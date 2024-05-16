Китаянка пыталась вывезти из России 6 килограмм бивней мамонтов под юбкой

В апреле ФСБ и сотрудники таможни перехватили партию икон с 70 кг взрывчатки. Кроме этого, внутри нашли 27 СВУ и больше 90 детонаторов. По данным силовиков, груз был отправлен из Украины и прошел границы Румынии, Венгрии, Словакии, Литвы и Латвии, прежде чем попасть в Россию.