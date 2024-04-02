ФСБ нашла 70 кг взрывчатки в партии икон

Сегодня в 09:40

ФСБ и сотрудники таможни перехватили партию икон с 70 кг взрывчатки. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение Центра общественных связей.

Груз попытались ввезти в Россию через пункт пропуска «Убылинка» на границе с Латвией в Псковской области.

«Во ввозимой в Российскую Федерацию партии православных икон и церковной утвари с Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства», — говорится в пресс-релизе.

По данным силовиков, груз приехал с Украины транзитом через Румынию, Венгрию, Словакию, Литву и Латвию. Внутри кроме указанных предметов находились 27 «закамуфлированных в иконы и готовых к применению» самодельных взрывных устройств, 70 кг взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Также было задержано «лицо, причастное к совершению преступления». ФСБ завела уголовное дело о контрабанде взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору (пункт «в» ч. 2 ст. 226.1 УК), по ней причастным грозит до 10 лет лишения свободы.

«Организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству», — отметили представители спецслужбы.

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