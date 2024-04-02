ФСБ нашла 70 кг взрывчатки в партии икон

По данным силовиков, груз приехал с Украины транзитом через Румынию, Венгрию, Словакию, Литву и Латвию. Внутри кроме указанных предметов находились 27 «закамуфлированных в иконы и готовых к применению» самодельных взрывных устройств, 70 кг взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.