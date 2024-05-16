Из‑за заморозков в России погибли посевы на площади 830 тыс. гектаров

Возвратные заморозки, которые возникают из‑за притоков холодного воздуха с арктического побережья и Ледовитого океана, фиксировались в мае в Центральном и Приволжском федеральных округах, в Волгоградской и Ростовской областях. В восьми регионах введен режим ЧС.