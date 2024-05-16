Из‑за заморозков в России погибли посевы на площади 830 тыс. гектаров

Сегодня в 17:17
Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

По первоначальным данным, заморозки в России уничтожили посевы на площади 830 тыс. гектаров. Это около 1% от всей площади, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.

Также есть поврежденные посевы и многолетние насаждения. Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных.

Возвратные заморозки, которые возникают из‑за притоков холодного воздуха с арктического побережья и Ледовитого океана, фиксировались в мае в Центральном и Приволжском федеральных округах, в Волгоградской и Ростовской областях. В восьми регионах введен режим ЧС.

Зампред правительства Дмитрий Патрушев призвал регионы оперативно пересеять погибшие культуры, чтобы уложиться в агротехнологические сроки. По его словам, сезонные полевые работы уже начались во всех федеральных округах, яровыми засеяно порядка 25 млн гектаров.

Площадь сева сельхозкультур в этом году составляет 84,5 млн гектаров, что на 300 тыс. больше, чем в прошлом году.

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