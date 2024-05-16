Первый канал оштрафовали на 1 млн рублей из‑за «нетрадиционных сексуальных отношений»

Суд счел нарушением законодательства то, что «Первый канал. Всемирная сеть» транслировал «Днюху!» с маркировкой 16+ вместо положенных по закону 18+. Представители канала признали вину и пояснили, что ошибку допустил и был привлечен к ответственности выпускающий редактор. Фильм, по их словам, с сайта канала удален.