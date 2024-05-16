Первый канал оштрафовали на 1 млн рублей из‑за «нетрадиционных сексуальных отношений»

Сегодня в 16:58
Кадр из фильма «Днюха!». Официальные КиноТрейлеры/YouTube

Дочернее предприятие Первого канала, вещающее за рубежом, оштрафовали на 1 млн рублей по административной статье о демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Поводом для штрафования стала трансляция фильма «Днюха!» на «Первом канале. Всемирная сеть», где присутствовала сцена поцелуя между двумя девушками, с некорректной возрастной маркировкой. Дело было зарегистрировано в марте, следует из картотеки суда.

Суд счел нарушением законодательства то, что «Первый канал. Всемирная сеть» транслировал «Днюху!» с маркировкой 16+ вместо положенных по закону 18+. Представители канала признали вину и пояснили, что ошибку допустил и был привлечен к ответственности выпускающий редактор. Фильм, по их словам, с сайта канала удален.

Комедия «Днюха!» вышла в 2018 году. По сюжету молодой человек вспоминает, как бурно и громко справлял день рождения своего бывшего одноклассника.

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