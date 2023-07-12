Суд оштрафовал «ТНТ Music» по статье о пропаганде ЛГБТ

Басманный суд Москвы оштрафовал компанию «Фонбет ТВ», которой принадлежит телеканал «ТНТ Music», на миллион рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд признал телеканал виновным в «распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения» по части второй статьи 6.21.2 КоАП.
Протокол на «ТНТ Music» был составлен из‑за отсутствия маркировки «18+» на клипе «Summer Really Hurt Us» финской певицы Альма.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по аналогичной статье. Суд усмотрел нарушение в маркировке у «Дневника Бриджит Джонс», «Жадности», «Английского цирюльника», «Идеальных незнакомцев» и других фильмов — вместо «18+» на них было указано «16+».