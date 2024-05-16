Британский «Макдоналдс» убрал улыбку с Happy Meal из‑за Недели осведомленности о ментальном здоровье

Компания также убрала слово «Happy» из своего знаменитого меню, назвав его просто «The Meal». По словам представителей фастфуд-сети, новый дизайн отражает результаты недавнего исследования, в ходе которого выяснилось, что 48% детей в Великобритании ощущают давление из‑за того, что, по мнению общества, всегда должны быть счастливыми.