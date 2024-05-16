Британский «Макдоналдс» убрал улыбку с Happy Meal из‑за Недели осведомленности о ментальном здоровье

Сегодня в 16:54

Британское подразделение «Макдоналдс» официально убрало улыбку с миллионов упаковок Happy Meal в знак солидарности с Неделей осведомленности о психическом здоровье, которая проходит в стране с 13 по 19 мая. Об этом рассказал TMZ.

Компания также убрала слово «Happy» из своего знаменитого меню, назвав его просто «The Meal». По словам представителей фастфуд-сети, новый дизайн отражает результаты недавнего исследования, в ходе которого выяснилось, что 48% детей в Великобритании ощущают давление из‑за того, что, по мнению общества, всегда должны быть счастливыми.

В рамках совместной акции с BBC Children in Need, «Макдоналдс» отправил 2,5 млн новых коробок в более чем тысячу заведений в Великобритании. Отдельные рестораны также получили ряд наклеек, выражающими грусть, смущение и другие эмоции, которыми дети могли бы заменить привычную улыбку на упаковке.

«Мы знаем, насколько важно открыто говорить о психическом здоровье. И мы надеемся, что благодаря изменениям в нашей коробке Happy Meal многие семьи инициируют открытый и позитивный диалог об эмоциях и благополучии детей», — прокомментировала Луиза Пейдж, руководитель отдела по связям с потребителями и партнерству британского «Макдоналдса».

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