«Макдоналдс» выкупит свои рестораны в Израиле после раздачи бесплатных обедов военным

Генеральный директор «Макдоналдс» Крис Кемпчински заявил, что из‑за конфликта между Израилем и ХАМАС компания испытала «значительное влияние на бизнес» на нескольких рынках Ближнего Востока и не только. Франшизы в Египте, Иордании и Саудовской Аравии коллективно отправили миллионы долларов на помощь палестинцам в Газе после инициативы израильского оператора. С октября по декабрь рост продаж «Макдоналдс» на Ближнем Востоке, в Китае и Индии составил всего 0,7% вместо ожидаемых 5,5%.