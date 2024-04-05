«Макдоналдс» выкупит свои рестораны в Израиле после раздачи бесплатных обедов военным

«Макдоналдс» выкупит всю свою франшизу ресторанов в Израиле у местного оператора — всего 225 заведений, сообщается на сайте сети общепита. Причины перехода бизнеса раскрыл Al Jazeera.
Головной офис «Макдоналдс» пошел на это после решения оператора Alonyal выдавать бесплатные обеды израильским военным вскоре после нападения ХАМАС. Рестораны быстрого питания часто принадлежат местным владельцам и работают автономно.
Генеральный директор «Макдоналдс» Крис Кемпчински заявил, что из‑за конфликта между Израилем и ХАМАС компания испытала «значительное влияние на бизнес» на нескольких рынках Ближнего Востока и не только. Франшизы в Египте, Иордании и Саудовской Аравии коллективно отправили миллионы долларов на помощь палестинцам в Газе после инициативы израильского оператора. С октября по декабрь рост продаж «Макдоналдс» на Ближнем Востоке, в Китае и Индии составил всего 0,7% вместо ожидаемых 5,5%.
В «Макдоналдс» заявили, что «по-прежнему привержены израильскому рынку и стремятся обеспечить положительный опыт работы сотрудников и клиентов в будущем». В подразделениях компании работают более 5000 человек, после завершения сделки сотрудники сохранят свои рабочие места, пообещали там.