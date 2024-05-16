ВОЗ призвала есть меньше соли — это спасет 900 тыс. человек от смерти

Сегодня в 13:55
Фото: Francesco Alberti/Unsplash

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ограничить потребление соли, чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно от них умирают 10 тыс. человек, сообщается в отчете организации.

По мнению экспертов ВОЗ, жители европейский стран потребляют слишком много соли, а рекомендуемая норма — 5 грамм. В 51 из 53 стран в рейтинге этот показатель оказывается превышен, в особенности солью злоупотребляют посетители фастфудов. Реализация политики, нацеленной на сокращение потребления соли на 25%, могла бы к 2030 году спасти 900 тыс. жизней, считают ученые.

Каждый год на сердечно-сосудистые заболевания приходится 42,5% летальных исходов. Риск мужчин столкнуться с этими недугами в 2,5 раза выше, чем у женщин.

Почти четверть всех смертельных случаев в Европе приходится на гипертонию, которая протекает бессимптомно и нередко приводит к инфарктам и инсультам. Это самые высокие показатели по сравнению с другими регионами мира.

Подробности по теме
ВОЗ: английские подростки оказались самыми пьющими
Расскажите друзьям
Теги:
ВОЗ
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами