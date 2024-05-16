По мнению экспертов ВОЗ, жители европейский стран потребляют слишком много соли, а рекомендуемая норма — 5 грамм. В 51 из 53 стран в рейтинге этот показатель оказывается превышен, в особенности солью злоупотребляют посетители фастфудов. Реализация политики, нацеленной на сокращение потребления соли на 25%, могла бы к 2030 году спасти 900 тыс. жизней, считают ученые.