ВОЗ: английские подростки оказались самыми пьющими

ВОЗ выяснила: каждый третий 11-летний в Англии пробовал алкоголь. В стране зафиксировали самый высокий показатель детского пьянства среди остальных 44 государств, среди которых нет РФ. Высокие показатели также наблюдаются в Венгрии и Румынии.