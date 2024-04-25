ВОЗ: английские подростки оказались самыми пьющими

Сегодня в 13:55
Фото: Frank Luca/Unsplash

Англия оказалась страной с самым высоким в мире уровнем потребления алкоголя несовершеннолетними, передает The Times данные из отчета Всемирной организации здравоохранения. Половина 13-летних английских детей употребляла алкоголь, а родители это сделали нормой.

ВОЗ выяснила: каждый третий 11-летний в Англии пробовал алкоголь. В стране зафиксировали самый высокий показатель детского пьянства среди остальных 44 государств, среди которых нет РФ. Высокие показатели также наблюдаются в Венгрии и Румынии.

В Англии чаще пьют дети из семей со средним достатком, пишет The Times. Родители сами часто употребляют вино — подают пример, тем самым нормализуя такое поведение среди своих детей.

Из доклада ВОЗ также стало известно, что подростки в странах Европы, Центральной Азии и Канады с обычных сигарет перешли на электронные и немного сократили употребление каннабиса.

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